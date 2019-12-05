İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talasgücü Belediyespor, iç saha kâbusunu geride bıraktı

Bölgesel Amatör Lig 5.

Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk iç saha galibiyetini ligin 11. Haftasında İdman Yurdu 1925 takımını 4-1 yenerek elde etti.


Gru'ta bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Talasgücü Belediyespor, Kayseri'de ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta İdmanyurdu 1925 takımını yenerek elde etti. Bu sezon kendi evinde 5. Maçına çıkan Sarı-Lacivertli takım daha önce oynadığı maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alabilmişti. Grupta zirvenin iddialı takımları arasında bulunmasına rağmen sadece iç saha maçları değerlendirildiğinde 12. Basamakta kendine yer bulabilen Kayseri temsilcisi, bu hafta ise deplasmanda Kapadokya Göremespor ile karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısına ise kendi sahasında oynayacağı Mucur Yabanlıspor maçı ile nokta koyacak.


Kapadokya Göremespor-Talasgücü Belediyespor maçı 8 Aralık Pazar günü Nevşehir 3 Nolu sahada saat 14.00'da başlayacak. Maçı İlhan Maçin, Yeter Karaçalı ve Abdullah Semerci hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede Süleyman Karacan ise 4. Hakem olarak görev yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.