Talasgücü Belediyespor için kritik maç

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, bu hafta sonu oynayacağı Suvermez Kapadokya maçını kazanmak istiyor. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, "Kaybetme lüksümüz yok" dedi.

Grup'ta liderlik mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynayacağı Suvermez Kapadokya maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligin 18.hafta maçında yarın deplasmanda Suvermez Kapadokya'nın konuğu olacak sarı lacivertliler, galibiyete endekslendi. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, Suvermez Kapadokya maçının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Ancak ligin ikinci yarısına Develigücü beraberliği ile başladık. Geçen hafta da Ankara TKİspor ile berabere kalarak 2 puan kaybettik. Artık ligde puan kaybına uğramak istemiyoruz. Bundan ötürü yarın oynayacağımız Suvermez Kapadokya maçını kazanarak zirve yarışını sürdürmek hedefindeyiz" dedi.

Talasgücü Belediyespor 17 hafta sonrasında topladığı 39 puanla Grup'ta 2. sırada bulunuyor.