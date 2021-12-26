Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup lider tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.
Bölge 3.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 9. haftasında oynadığı maçta Yahyalıspor'u 3-1 yenerek ligin ilk yarısını namağlup lider olarak tamamladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Mehmet Ali Keskin, Muhammed Buğra Karaca
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, Adem Denizer, (Osman Buğra Uysal dk.70), Canberk Soykuvvet, Muzaffer İlhan, (Uğurcan Gülay? dk.90+1), Ahmet Aydın, Tayfun Yanar, Emrah Turan, (Furkan Camcı? dk.90+1) Yusuf Kılıç, Muhammed Sak, (Gökalp Kahya dk.70), Muhammet Özdemir, (Mustafa İlkay Kartal dk.84)
Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat, (Ahmet Arda Yücel dk.28), Devlet Karataş, (Mustafa Nufil Ünal dk.48), Ali Yılmaz, İsmail Dayı, Latif Aydemir, Hasan Yazgan, (Osman Şentürk dk.59 ), Resul Özgen, Gökhan Savranlar, Hasan Pamuk, (Abdullah Enes Ozan dk.46), Eray Ergin, Beytullah Özcan, (Onur Atik dk.59)
Goller: Muzaffer İlhan dk.34, Emrah Turan dk.45, Canberk Soykuvvet dk.45+2 (Talasgücü Belediyespor) Eray Ergin dk.61 (Yahyalıspor)