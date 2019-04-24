Talasgücü Belediyespor Kahramanmaraş, Kocasinan Şimşekspor ise Mersin Grubunda mücadele edecek

kademe grupları belli oldu. Birinci Amatör Küme U19 Ligini ilk iki sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor 1. kademe grupları belli oldu.

02-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan kademe maçlarında sezonu lider olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespor Kahramanmaraş grubunda mücadele edecekken, ikinci sırada tamamlayan Kocasinan Şimşekspor ise Mersin grubunda 2.kademeye yükselmek için mücadele edecekler. Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor hedef 1. kademe grubunu geçerek bir üst yükselmeyi hedefliyorlar.