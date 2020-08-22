İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talasgücü Belediyespor kaleyi sağlama aldı

Talasgücü Belediyespor son olarak Karaman Belediyespor’da forma giyen Kayserili tecrübeli kaleci Güven Yılmaz’ı renklerine bağladı.

Talasgücü Belediyespor son olarak Karaman Belediyespor'da forma giyen Kayserili tecrübeli kaleci Güven Yılmaz'ı renklerine bağladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler dış transferde yedinci ismi kadrosuna kattı. Geçen Karaman Belediyespor forması giyen tecrübeli ve başarılı kaleci Güven Yılmaz yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Hem amatör olarak hem de profesyonel birçok takımda forma giyen Güven Yılmaz yeni sezonda memleketinin takımında şampiyonluk yaşamak istiyor. 1984 doğumlu başarılı kaleci 1999 yılında futbola Kocasinan Ülküspor'da başladı ve ardından Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, Uşakspor, İnegölspor, Erzincanspor, Aksarayspor, Gazi Osman Paşaspor, Körfez İskenderunspor, Çarşambaspor, Elazığ Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Karsspor, Ödemişspor, Serhat Ardahan Spor, 1074 Çankırıspor ve son olarak Karaman Belediyespor takımlarında forma giydi. Güven Yılmaz'ın oynadığı maç sayısı;


Türkiye Kupası - 10 maç


TFF 3.Lig - 65 maç


TFF 2.Lig - 4 maç


TFF 1.Lig - 16 maç


BAL Ligi - 114 maç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.