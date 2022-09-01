Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor, kamp yeri için Afyon'u tercih etti. 3-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak kamp için sarı lacivertli takım yarın Kayseri'den ayrılacak.

Afyonkarahisar'da yapılacak olan 8 günlük kamp çalışmaları boyunca hazırlık maçları da oynayacak olan Kayseri ekibi, böylece eksiklerini görme imkanı bulacak. Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, Afyon'da yapılacak olan kamp çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yarın sabah yola çıkacak olan Talasgücü Belediyespor, kampta yapacağı hazırlık maçları sonrasında belirlenecek olan eksiklere göre transferi yeniden gündeme getirecek. Teknik direktör Halil Aslan, “Sorunsuz bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Bizim için önemli bir süreç. Yeni sezona hazır şekilde girmek son derece önemli” dedi.