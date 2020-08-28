Talasgücü Belediyespor kaptan ile devam ediyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da transfer çalışmalarını devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde hareketlik günler geçiren Sarı-Lacivertliler iç transferde son olarak takım kaptanı Canberk Soykuvvet ile yeniden anlaşmaya vardı. Güçlü bir kadro oluşturan ve hedefini şampiyonluk olarak çizen Sarı-Lacivertlilerde yeni isimlerin takıma katılması bekleniyor.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kaptanımız ile devam. Geçtiğimiz sezon takımımızın kaptanlığını yapan Canberk Soykuvvet ile yola devam ediyoruz. Tecrübeli kaptanımıza ve takımımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.