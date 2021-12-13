İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Talasgücü Belediyespor kayıpsız ilerliyor

Talasgücü Belediyespor ligin 7.

haftasında evinde oynadığı maçta Elbistanspor'u 2-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.


Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ligde geride kalan 7.hafta sonunda 7 galibiyet alarak 21 puanla zirvedeki yerini korudu.


haftasında sahasında oynadığı maçta Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor'u ilk yarıda Muhammet Özdemir ve Muhammed Sak'ın golleriyle 2-1 yendi. Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Talasgücü Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda Ürgüpspor'a konuk olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.