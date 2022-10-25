Talasgücü Belediyespor lidere hazırlanıyor

Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Suvermez Kapadokya maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.

Deplasmanda Ankara TKİ karşılaşmasını Ramazan Taş ve Oğuz Saltabaş'ın golleri ile 2-0 kazanan Talasgücü Belediyespor, bu hafta sonunda da zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Grup lideri Suvermez Kapadokya ile Pazar günü 14.00'da karşı karşıya gelecek olan Talasgücü Belediyespor'da hazırlıklar bugün Teknik Direktör Halil Aslan yönetiminde başlıyor. Ankara'da kazandıkları Ankara T.K.İ. karşılaşmasının moralleri yükselttiğini söyleyen Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan; “Zor bir karşılaşmayı galibiyet alarak geride bıraktık. Bu hafta sahamızda daha zor bir müsabakaya çıkacağız. Grup lideri Suvermez Kapadokya ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlıyoruz. Hafta boyunca iyi hazırlanıp bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya karşılaşması 30 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da saat 14.00'da oynanacak.