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Talasgücü Belediyespor Pozantı deplasmanında

Talasgücü Belediyespor, ligin 3.

hafatasında yarın deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor'a konuk olacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor yarın Adana'da Pozantı Gençlik ve Spor ile 3 puan mücadelesi verecek.


Lige Yahyalıspor ile beraberliği ile başlayan Talasgücü Belediyespor ligin 2.haftasında ise sahasında Reyhanlıspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.


Hafta başından itibaren Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Pozantı Gençlik ve Spor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Sarı-Lacivertliler bugün karayolu ile Adana'ya giderek kampa girerek maç saatini bekleyecek.


Yarın Adana Pozantı İlçe Stadında oynanacak olan Pozantı Gençlik ve Spor ile Talasgücü Belediyespor maçı saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Mustafa Ünver düdük çalacak. Ünver'in yardımcılıklarını Işık Ekinci ve Baran Can Durmuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Güneş.

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