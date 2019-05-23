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Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.

Talasgücü Belediyespor U19 takımı Teknik Direktörü Necati Karadağ, “İkincilik kupasına razı değilim.

Hedefimiz şampiyonluk olmak” dedi.


2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun'da oynanacak. U19 Türkiye Şampiyonası final müsabakaları için hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Talasgücü Belediyespor U19 takımında tek hedef Samsun'da kupayı kazanmak.


Talasgücü Belediyespor U19 Takımı Teknik Direktörü Necati Karadağ “Oyuncularıma olan inancım, güvencim tam. Buraya kadar getirdik ve bundan sonra en üstünü istiyoruz. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. İkincilik kupasına razı olmuyorum. Yani hedefimiz şampiyonluk kupası ile Kayseri'ye dönmek. Bunun yanında bizim en önceliğimiz fair-play kuralları içerisinde Kayseri'yi Talas'ımızı Talasgücü Belediyespor'u en iyi şekilde temsil etmek. İki yıldır bunu gayet iyi bir şekilde yerine getiriyoruz” diye konuştu.


Final maçlarında Bandırma Baltokspor (Balıkesir), İFA Spor (İstanbul), Talasgücü Belediyespor (Kayseri) ve Yüksel Gençlikspor (Adana) finalde mücadele edecek.

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