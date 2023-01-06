İhlas Haber Ajansı

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Talasgücü Belediyespor şampiyonluk istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ikinci yarı için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takımın başkanı Yunus İloğlu, başarı grafiğini sürdürmek ve şampiyonluk kupasını kazanmak istediklerini söyledi.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilk yarıyı 31 puanla ikinci sırada namağlup noktalayan sarı lacivertliler, ikinci yarıda da başarı çıtasını yükseltmek ve lig sonunda Türkiye 3. Ligi'ne yükselen ekipler arasında yer almak istiyor.


Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, "Ligin ilk yarısına iyi başlamadık ama sonrasında toparlayıp iyi bitirdik. 196 takım arasında namağlup olan 10 takımdan birisiyiz. İkinci yarıda başarı grafiğimizi sürdürmek ve sonunda şampiyonluk kupasını kazanmak istiyoruz" dedi.

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