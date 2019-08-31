Talasgücü Belediyespor sezona derbi ile başlıyor

Grupta mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı fikstürü belli oldu.

İstanbul'da çekilen fikstür sonrası Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor lige bir diğer Kayseri ekibi Yahyalıspor maçı ile sezona başlayacak. Kayseri derbisinde Yahyalıspor'a konuk olacak olan Talasgücü Belediyespor, ligin 2. haftasında sahasında Reyhanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Talasgücü Belediyespor sezona iyi başlayıp, iyi tamamlamak istiyor.

İşte Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı fikstürü

1.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor- Reyhanlıspor

3.Hafta Pozantı Gençlik ve Spor-Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor-Mersin BB.Meskispor

5.Hafta Tüysüzspor-Talasgücü Belediyespor

6.Hafta Talasgücü BelediyesporEşmekaya Sultanhanıspor

7.Hafta Sorgun Belediyespor- Talasgücü Belediyespor

8.Hafta İskenderun Belediye Gençlik ve Spor- Talasgücü Belediyespor

9.Hafta Talasgücü Belediyespor-Ceyhanspor

10.Hafta İçel İdman Yurdu- Talasgücü Belediyespor

11.Hafta Talasgücü Belediyespor-İdman Yurdu 1925 Spor

12.Hafta Kapadokya Göremespor- Talasgücü Belediyespor

13.Hafta Talasgücü Belediyespor-Mucur Yabanlıspor