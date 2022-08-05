Talasgücü Belediyespor sezonu açtı

Sarı Lacivertliler, geçen sezon elde edemediği şampiyonluğa bu sezon ulaşmak amacında.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sümer Amatör evinde kurban kesip dua ederek 'bismillah' diyen sarı lacivertliler, bu sezon şampiyon olarak Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek istiyor. Antrenör Halil Aslan nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yöneticiler de izledi. Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Geçen sezon Play Off grubunda kaybettik ama oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Bu yılda kazasız belasız sağlıcakla ve güler yüzle bir sezonu tamamlamayı umut ediyorum. Bize düşen Talasgücü Belediyespor'un centilmenliği. Puan almak ikinci planda. Önemli olan centilmenlik sporu tam manasıyla ahlaklıca yapabilmektir. Gönlünüz yüce olsun arkanızda biz varız. Her başarının arkasından da bizim sizi ödüllendireceğimiz unutmayın. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu da, geçen sezon kaçırdıkları şampiyonluğa bu sezon ulaşmayı arzu ettiklerini belirtti. Başkan İloğlu, "Tüm gayretimiz şampiyonluk için olacak. Çalışmak bizden, takdir Allah'tan" yorumu yaptı.