-Talasgücü Belediyespor telafi için sahaya çıkıyor

Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Kapadokya Göremespor maçı öncesinde üç puana şartlandı.

Ligde oynadığı son maçta geçen hafta deplasmanda Medcem Silifke Belediyespor'a 2-0 kaybeden Talasgücü Belediyespor telafi hesapları yapıyor. Kapadokya Göremespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlayansarı-Lacivertüli takımda geçen hafta kırmızı kart gören Mehmet Tahir Kalem dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Arslan, ''Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile ilk maçta berabere kaldığımız rakibimizi bu kez evimizde yenmek istiyoruz. Geçen hafta yenilerek ligin ikinci yarısında ilk yenilgimizi almıştık. Amacımız Kapadokya Göremespor önünde bu yenilgiyi telafi etmek'' dedi.

Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da 3 Şubat Pazar günü oynanacak olan Talasgücü Belediyespor-Kapadokya Göremespor maçı saat 14.00'da başlayacak. Maçı Mersin Bölgesi'nden Burak Doğru yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer İşcan ile Emrah Selim Göl üstleneceky Karşılaşmada İlhan Maçin ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.