Talasgücü Belediyespor U18 farklı kazandı

U18 Liginde 2021-2022 sezonu bugün oynanan karşılaşmalar ile başladı. U18 Ligi C Grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 1.haftasında bugün Erkilet Stadı'nda Cuma Uluçay Talasspor ile karşı karşıya geldi. Dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle karlı sahada oynanan doksan dakikada Talasgücü Belediyespor rakibini 16-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Talasgücü Belediyespor U18 takımını Cuma Uluçay Talasspor karşısında galibiyeti getiren golleri Muharrem Sahar (6), Harun Akhan (5), Hakkı Batuhan Turan (2), İbrahim Özdemir (2) ve Oğuzhan Turan attı.