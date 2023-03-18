Talasgücü Belediyespor U18 Play-Off'ta

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi B Grubu lideri Talasgücü Belediyespor ligin 23. haftasında bugün oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor'u 4-1 mağlup etti. Erkilet Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 4-1 ile geçen sarı lacivertliler ligin bitimine 1 hafta kala grubu hem lider olarak bitirmeyi hem de Play-Off oynamaya hak kazandı.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapışan paylaşımda, “U18 takımız B grubu 23. Hafta maçında en yakın takipçisi Kocasinan Ülküspor'u 4-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala liderliğini garantiledi ve adını Play-Off'lara yazdırdı. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz” denildi.