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Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı 3 puanla kapattılar

Kayseri’yi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 8.

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadıkları müsabakaları kayıpsız geçerek 3 puanla kapattılar.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda 5 Temmuz İskendurunspor'u Furkan Özdemir ve Mustafa İlkay Kartal golleri işe 2-0 mağlup ederken, Yahyalıspor ise evinde Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u Melik Sermet ve Emre Özden'in golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başardı. Hem Talasgücü Belediyespor hem de Yahyalıspor haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Talasgücü Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 14 yaparken, Yahyalıspor ise puanını 10 yaptı.


Ligin 9.haftasında Talasgücü Belediyespor evinde Ceyhanspor'u konuk edecek, Yahyalıspor ise deplasmanda Reyhanlıspor'a konuk olacak.

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