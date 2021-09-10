Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına dün kendi tesislerinde yaptığı ilk antrenman ile start verdi. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. İç ve dış transferini tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına start veren Talasgücü Belediyespor alt yapıdan A takım kadrosuna bir kaç isim dahil etti.

Talas Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Mustafa Yalçın sezon açılışında yöneticiler ile takımı yalnız bırakmayarak, yeni sezon öncesi başarılar diledi. Başkan Mustafa Yalçın futbolculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.