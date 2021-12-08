Talasgücü Belediyespor zirveyi parselledi

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Geride kalan hafta sonu oynanan Kayseri derbisini kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran ve en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 3'e yükselten sarı lacivertliler zirvenin tek sahibi oldu.

Oynadığı 6 maçta 6.galibiyetini alarak puanını 18'e yükselten Talasgücü Belediyespor, grup liderliğini devam ettirirken 15 puanda kalan Kayseri EMAR ise ikinci sırada kaldı. Diğer bir Kayseri derbisinde 3 puanı alan Develispor 9 puanla 5.sıraya yükselirken Yahyalıspor ise 7 puanla 7.sırada kaldı.

Rakip filelere 17 gol atan Talasgücü Belediyespor, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.