Talasgücü Belediyespor zor deplasmanda

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 12.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Adana Kiremithanespor'a konuk olacak.

Zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor üst üste ikinci deplasman karşılaşmasında Cumartesi günü oynayacağı Adana Kiremithanespor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligin 11.haftasında oynadığı maçta 7 Mart Kadirli Demirspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Lacivertliler bu kez Adana Kiremithanespor'u yenmenin planını yapıyor. Adana Kiremithanespor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde Teknik Patron Halil Aslan nezaretinde sürdüren Talasgücü Belediyespor yarın yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Adana'ya gidecek.

Ligde geride kalan 11.hafta sonunda oynadığı futbol ile 5.Gruba renk katan Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor 15 puanla 7.sırada yer alıyor. Ligin en çok berabere kalan takımı olan Talasgücü Belediyespor sadece 2 maç kaybetti.

Cumartesi günü Adana Kayhan Kaynak Kardeşler Stadyumunda oynanacak olan Adana Kiremithanespor ile Talasgücü Belediyespor maçı saat 14.00'de başlayacak.