İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talasgücü Belediyespor'a genç golcü

BAL Ligi ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen 2001 doğumlu Abdulsamet Demirel’i kadrosuna kattı.

BAL Ligi ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen 2001 doğumlu Abdulsamet Demirel'i kadrosuna kattı.


2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sarı-Lacivertliler geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen forvet Abdulsamet Demirel'i renklerine bağladı. Futbola 2012 yılında Kayseri Erciyesspor'da başlayan Abdulsamet, 2017 yılında Boluspor'a transfer oldu. Boluspor'un ardından yeniden Kayseri'ye dönen genç oyuncu İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ile anlaştı.


Yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan Abdulsamet Demirel gollerini Sarı-Lacivertliler için atacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.