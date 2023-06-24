Talasgücü Belediyespor'da 3 ayrılık

Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) şampiyon olarak çıkan Talasgücü Belediyespor'da yeni sezon öncesi 3 oyuncu takımdan ayrıldı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grubu şampiyon olarak tamamlayarak adını TFF 3. Ligi'ne yazdıran Talasgücü Belediyespor'da 3 oyuncu takımdan ayrıldı. Şampiyon olan kadroda yer alan Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal ve Kadir Doğukan yeni sezonda farklı takımlarda forma giyecekler. Talasgücü Belediyespor ile yollarını ayıran Ömer Çoban ile Osman Buğra Uysal Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bursa ekibi Doğugücü FK ile anlaşırken, Kadir Doğukan ise Hendekspor ile anlaştı. 3 oyuncu da yeni takımları ile sözleşme imzaladı.

Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal ve Kadir Doğukan, Talasgücü Belediyespor'un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan isimleriydi.