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Talasgücü Belediyespor'da sonuçlar negatif çıktı

Talasgücü Belediyespor’da yapılan korona virüs (covid-19) testleri negatif çıktı.

Talasgücü Belediyespor'da yapılan korona virüs (covid-19) testleri negatif çıktı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Talasgücü Belediyespor'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik patron Halil Aslan nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli takımda 8 Eylül'de yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu.


Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek A takım oyuncularımız, teknik ekibimiz ve destek ekibimiz için tesislerimizde yapılan Covid-19 test sonuçlanmış ve testlerimiz negatif çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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