Talasgücü Belediyespor'da teknik kadro belli oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da 2019-2020 sezonunda görev yapacak teknik ekip belli oldu.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde önemli isimleri kadrosuna dahil eden Sarı-Lacivertli takımda teknik kadroya iki yeni isim eklendi.

Talasgücü Belediyespor'da son 4 sezondur görev yapan Teknik Direktör Halil Aslan yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Tecrübeli ve başarılı Teknik Direktörün yeni sezonda yardımcılıklarını Göksel Zehir ve Altan Güneş yapacak. Kaleci antrenörü ise Cengiz Balcıoğlu.

İşte Talasgücü Belediyespor'un teknik kadrosu şu şekilde;

Teknik Direktör: Halil Aslan

Yardımcı Antrenörler: Göksel Zehir ve Altan Güneş

Kaleci Antrenörü: Cengiz Balcıoğlu