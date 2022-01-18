İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Talasgücü Belediyespor'dan iki transfer

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3.

Grup 3. Bölge'de ligin ilk yarısını namağlup lider olarak kapatan Talasgücü Belediyespor, kadrosuna Arhavispor'dan Osman Can Çötür ve İzmirspor'dan Enes Erdal İç ile takviye etti.



Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Talasgücü Belediyespor, iki önemli transfer ile kadrosunu güçlendirdi. Ligin ilk yarısını mücadele ettiği grupta namağlup lider tamamlayan Kayseri ekibi, Arhavispor'dan Osman Can Çötür ve İzmirspor'dan Enes Erdal İç'i transfer ettiğini duyurdu.



Kayserispor alt yapısından yetişen defans oyuncusu Osman Can Çötür, Antalya Kemerspor ve Arhavispor takımının formalarını giydi. Son olarak İzmirspor formasını terleten forvet oyuncusu Enes Erdal İç ise Maltepespor, 1461 Trabzonspor, Arsinspor, Kütahyaspor, Çatalcaspor, Muğlaspor, Yomraspor, Erbaaspor, 12 Bingölspor ve İzmirspor takımlarının formasını giydi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.