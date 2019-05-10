Talasgücü Belediyespor'un 2. kademe grubu belli oldu.

Kademe müsabakalarına Kahramanmaraş grubunu şampiyon olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespr 2.kademe grubu belli oldu.

U-19 Türkiye Şampiyonasında adını son 24 takım arasında yazdıran Talasgücü Belediyespor 2. kademede Eskişehir Grubunda mücadele edecek. 1. kademe grubunda Kahramanmaraş'ta şampiyon olarak adını 2. kademe grubuna yazdırmayı başaran Talasgücü Belediyespor 15-15 Mayıs 2019 tarihlerinde Eskişehir'de sahaya çıkacak. 1. kademe grubunda Sivas Demirspor, Elazığ İl Özdel İdarespor ve Hatay Kırıkhanspor'u mağlup ederek bir üst tura yükselen Sarı-Lacivertlilerde gözler Türkiye Şampiyonluğuna çevrildi. Talasgücü Belediyespor Eskişehir Grubunda İstanbul Dolayobaspor, İstanbul Feriköyspor, Konya Öntur Havzaspor, Sakarya Harmanlıkspor ve Bursa Hürriyetspor takımları ile mücadele edecek.

2. kademe için Sarı-Lacivertliler 14 Mayıs'ta Eskişehir'e gidecek.