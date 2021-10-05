Talasgücü Belediyespor'un Afyon kampı başladı

etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da başladı.

2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor'un 1.etap kamp çalışmalarının ardından 2.etap kamp için Afyonkarahisar'da. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan ve yenilenen kadrosu ile 3.Bölge 3 Grupta mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında 4 hazırlık maçı oynayacak. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Afyonkarahisar'da çalışmalarına dün başlayan Sarı-Lacivertli ekip bugün yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

Talasgücü Belediyespor'dan yapılan paylaşımda, “ Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımımız ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. İlk etap çalışmalarını Kayseri'de tamamlayan takımımız ikinci etap çalışmaların Afyonkarahisar'da start verdi. Takımımız ikinci etap çalışmalarına 4 tane hazırlık maçı yapacak" ifadelerine yer verildi.