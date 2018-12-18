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Talasgücü Belediyespor'un en golcü oyuncuları

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'da ligin ilk yarısında oynanan 13 maçın ardından takımın en golcü ismi 6 gol atan Ertuğrul Yalman oldu.


Talasgücü Belediyespor sezon başında Kürkçüler Amatörspor'dan kadrosuna kattığı 1994 doğumlu golcü oyuncu Ertuğrul Yalman oynadığı 13 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. Takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Ertuğrul Yalman'ı 3 golle savunma oyuncusu Recep Daylak takip ediyor. Ertuğrul Yalman ligin ilk yarısında attığı gollerin 3'ünü penaltıdan, 2'sini ayak ve 1'ini ise kafa ile kaydetti.


İşte Talasgücü Belediyespor golcü oyuncuları;


6 gol -Ertuğrul Yalman


3 gol - Recep Daylak


2 gol - Melih rahman Nişancı, Mustafa İlkay Kartal


1 gol - Furkan Özdemir, Canberk Soykuvvet, Ozan Kaan Özdemir.

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