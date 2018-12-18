Talasgücü Belediyespor'un en golcü oyuncuları

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'da ligin ilk yarısında oynanan 13 maçın ardından takımın en golcü ismi 6 gol atan Ertuğrul Yalman oldu.

Talasgücü Belediyespor sezon başında Kürkçüler Amatörspor'dan kadrosuna kattığı 1994 doğumlu golcü oyuncu Ertuğrul Yalman oynadığı 13 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. Takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Ertuğrul Yalman'ı 3 golle savunma oyuncusu Recep Daylak takip ediyor. Ertuğrul Yalman ligin ilk yarısında attığı gollerin 3'ünü penaltıdan, 2'sini ayak ve 1'ini ise kafa ile kaydetti.

İşte Talasgücü Belediyespor golcü oyuncuları;

6 gol -Ertuğrul Yalman

3 gol - Recep Daylak

2 gol - Melih rahman Nişancı, Mustafa İlkay Kartal

1 gol - Furkan Özdemir, Canberk Soykuvvet, Ozan Kaan Özdemir.