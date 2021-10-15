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Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Talasgücü Belediyespor’un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.

Talasgücü Belediyespor'un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.


Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Afyonkarahisar'da 10 günlük kampını tamamlayarak Kayseri'ye dönen Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. 30 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor yeni sezona ulaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler ligin 1.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Abdulvahabi Gazi Spor maçı ile sezona başlayacak.


Talasgücü Belediyespor'un fikstürü şu şekilde;


1.Hafta Abdulvahap Gazi Spor-Talasgücü Belediyespor


2.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor


3.Hafta Andırın Yeşildağspor- Talasgücü Belediyespor


4.Hafta Talasgücü Belediyespor- Suvermez Kapadokya Spor


5.Hafta Talasgücü Belediyespor- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi


6.Hafta Kayseri Emar Grup FK- Talasgücü Belediyespor


7.Hafta Talasgücü Belediyespor- Elbistanspor


8.Hafta Ürgüp Spor-Talasgücü Belediyespor


9.Hafta Talasgücü Belediyespor- Yahyalıspor


10.Hafta Talasgücü Belediyespor- Abdulvahap Gazi Spor


11.Hafta Develispor-Talasgücü Belediyespor


12.Hafta Talasgücü Belediyespor- Andırın Yeşildağspor


13.Hafta Suvermez Kapadokya Spor- Talasgücü Belediyespor


14.Hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Talasgücü Belediyespor


15.Hafta Talasgücü Belediyespor-Kayseri Emar Grup FK


16.Hafta Elbistanspor-Talasgücü Belediyespor


17.Hafta Talasgücü Belediyespor-Ürgüpspor


18.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor

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