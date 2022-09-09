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Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren sarı lacivertliler kampın ardından Kayseri'ye dönecek.1-2 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor, yeni sezona ulaşmak istiyor. Talasgücü Belediyespor 5 ve 6. hafta maçlarını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler ligin 1. haftasında evinde Kayseri derbisinde Develispor maçı ile sezona başlayacak.


Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;


1.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor


2.Hafta Mucurgücüspor -Talasgücü Belediyespor


3.Hafta Talasgücü Belediyespor-Başkent Şafakspor


4.Hafta Ankara T.K.İ- Talasgücü Belediyespor


5.Hafta Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor


6.Hafta Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor


7.Hafta Yozgat 1959 FK-Talasgücü Belediyespor


8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor


9.Hafta Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor


10.Hafta Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor


11.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor


12.Hafta Talasgücü Belediyespor-Osmancık Belediyespor


13.Hafta Yozgat Bld. Bozokspor-Talasgücü Belediyespor

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