Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı karnesi

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısını 18 puanla 7.sırada tamamladı.

2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig maçları 22-23 Eylül 2018 başlarken 15-16 Aralık 2018 tarihinde oynanan maçlar ile ligin ilk yarısı tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan 13.hafta karşılaşmaları ile Bölgesel Amatör Lig'de ilk yarı perdesi kapandı. Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor 5.Grupta oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamladı.

Ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 16 gol atan Sarı-Lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü. Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden ekip konumunda olan Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlar ile ligin en renkli ve iyi futbol oynayan takımlarından biri oldu.

“Ligin ikinci yarısı hazırlıkları Pazartesi günü başlıyor”

Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 24 Aralık Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Ligin ilk yarısının son maçında İskenderun Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yenerek devreye 3 puanla giren Sarı-Lacivertli takıma teknik heyet 1 hafta izin verdi. Teknik heyetin verdiği izin sonrası futbolcular memleketlerine giderken Pazartesi günü yeniden Kayseri'ye toplanarak çalışmalarına kaldıklarını yerden devam edecekler.

“13.hafta 2 kırmızı kart”

Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında oynanan 13 maçta sadece 2 maçta kırmızı kart gördü. Ligin ikinci haftasında oynanan Medcem Selifke Belediyespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Mustafa İlkay Kartal ve ligin 10.haftasında oynanan İçekspor maçında yine çift sarı karttan Mehmet Tahir Kalem gördü.

Talasgücü Belediyespor'un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar;

1.Hafta 1970 Hisarspor 1-2 Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-2 Medcem Silifke Belediyespor

3.Hafta Kapadokya Göremespor 0-0 Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-1 Adana Vefa 01 Spor

5.Hafta Mut İdman Yurdu Belediyespor 2-1 Talasgücü Belediyespor

6.Hafta Talasgücü Belediyespor 0-1 Arsuz Karaağaçspor

7.Hafta Kırıkhanspor 2-2 Talasgücü Belediyespor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor 0-0 Ceyhanspor

9.Hafta 68 Aksaray Belediyespor 1-1 Talasgücü Belediyespor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor 1-1 İçelspor

11.Hafta 7 Mart Kadirli DEmirspr 1-2 Talasgücü Belediyespor

12.Hafta Adana Kiremithanespor 1-0 Talasgücü Belediyespor

13.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 İskenderun Belediye Gençlik ve Spor.