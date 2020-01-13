Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig 5. Grup temsilcisi Talasgücü Belediyespor'un Antalya-Belek'te yaptığı bir haftalık kamp çalışmaları sona erdi.

Talasgücü Belediyespor'un 5 Ocak'ta başlayan Antalya-Belek kampı dün yapılan son çalışma ile tamamlandı. Takım, dün karayolu ile Kayseri'ye dönerken, iki günlük tatilin ardından ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanlar ile devam edecek. Antalya kampında 3 hazırlık maçı oynayan sarı-Lacivertli takım, ilk hazırlık maçında İstanbul Evler Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, ikinci hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenildi. Son hazırlık maçında Bergama Belediyespor ile mücadele eden Kayseri ekibi bu maçı ise 1-1 eşitlikle tamamladı. Teknik Direktör Halil Aslan, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirirken, “Antalya'da eksiklerimizi giderme imkanı bulduk. Oynadığımız hazırlık maçları ile son durumumuzu gördük. Ligin ikinci yarısında zirveye biraz daha yaklaşarak gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz” dedi.