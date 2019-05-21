Talasgücü final için Samsun'a gidecek

Kayseri'de U-19 Ligi şampiyonu olduktan sonra Kahramanmaraş ve Eskişehir gruplarını namağlup geçerek son 4 takım arasına kalan Talasgücü Belediyespor, Türkiye Şampiyonu olabilmek için final maçlarını Samsun'da oynayacak.

2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 27 - 28 Mayıs 2019 tarihlerinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da oynanacak. 75 ilden 138 takımın katılımı ile 2 Nisan 2019 tarihinde başlayan Türkiye Şampiyonası'nda oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakaları sonucunda 4 takım finale katılma hakkı kazandı.Finalist Bandırma Baltokspor (Balıkesir), İFA Spor (İstanbul), Talasgücü Belediyespor (Kayseri) ve Yüksel Gençlik Spor (Adana) takımlarının katılacağı U19 Türkiye Şampiyonası kura çekimi, 26 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'da yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşacak eşleşmeler sonucunda yarı final müsabakaları 27 Mayıs 2019, final ise 28 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.