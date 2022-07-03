Talasgücü forvete takviye yaptı

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Bursa Kültür 1987 Spor forması giyen Akın Arıcan'ı renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transferlerine devam ediyor. Talasgücü Belediyespor, yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamamak adına Akın Arıcan ile anlaştı. Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; “Bölgesel Amatör Lig'de attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynayan ve geçen yıl Bursa Kültür 1987 ile başarılı bir sezonu geride bırakan golcü Akın Arıcan ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi. 27 yaşındaki forvet Akın Arıcan daha önce Bursaspor U21, Göztepe U21, Ankaragücü U21, Sivasspor U21, Kestel Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balya Belediyespor, Bursa Zaferspor, Yozgat 1959 Spor ve son olarak Bursa Kültür 1987 Spor forması giydi.

Geçen sezon formasını giydiği Bursa Kültür 1987 Spor forması ile 14 maça çıkan Akın Arıcan 7 gol kaydetti.