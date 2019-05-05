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Talasgücü Grup maçlarını şampiyon olarak tamamladı

2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1.

Kademe müsabakalarına Kahramanmaraş'ta çıkan Talasgücü Belediyespor oynadığı 3 maçı da kazanarak şampiyon oldu ve 2. kademe maçlarına katılma hakkı elde etti.


Bu yıl 75 ilden 138 takımın katılımı ile başlayan 2018- 2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında Kayseri'yi temsil eden Talasgücü Belediyespor, Kahramanmaraş grubunda oynadığı final maçında Kırıkhanspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Grup ilk maçında Sivas Demirspor'u 4-0, ikinci maçında ise Elazığ Özel İdarespor'u 3-1 yenen Kayseri temsilcisi finalde de Kırıkhanspor' mağlup etmeyi başardı.


1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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