Talasgücü haftayı hükmen galibiyet ile geçecek

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ligin 17. haftasını hükmen galibiyet ile geçecek.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligin 17. haftasında karşı karşıya geleceği Adana Vefa 01 Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı hükmen galibiyet ile geçecek. Yer aldığı grupta 22 puan ile 8. sırada yer alan Kayseri temsilcisi böylece puanını 25'e yükseltecek. Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldıklarını hatırlatırken, ''Adana temsilcisi ligden çekildiği için bu haftayı hükmen 3 puan ile geçeceğiz. Genç oyuncularımızın bu sezon gösterdiği performanstan memnunum. Ligin ikinci yarısında oynadığımız 3 maçta özellikle üçüncü bölgede eksiklik yaşıyoruz. Son vuruşlarda daha becerikli olabilsek daha güzel sonuçlar ile sahadan ayrılabiliriz'' dedi.

Takıma 3 gün izin verildi

Son olarak kendi sahasında oynadığı Kapadokya Göremespor ile 1-1 berabere kalan Talasgücü Belediyespor, bu maçın ardından 4 gün kendi tesislerinde antrenman yaptı. Haftasonu maç oynamayacak olması nedeniyle Teknik Direktör Halil Aslan oyuncularına 3 gün izin verdi. Son imanını dün yapan Sarı-Lacivertli takım 3 gün izinin ardından 11 Şubat Pazartesi günü kendi tesislerinde yeniden topbaşı yapacak. Talasgücü Belediyespor, ligin 18. haftasında kendi sahasında Mut İdman Yurdu Belediyespor ekibini konuk edecek.