Talasgücü ikinci yarı hazırlıkları için topbaşı yaptı

Grupta yer alan Talasgücü Belediyespor, bir haftalık aranın ardından ikinci yarı çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertli takım ligin ikinci yarısında daha genç bir kadro ile mücadele etmeyi planlıyor.

Grupta ligin ilk yarısını 18 puan ile 7. Basamakta tamamlayan Kayseri'nin tek temsilcisi olan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarı için topbaşı yaptı. İlk yarının son haftasının ardından oyuncularına 1 hafta izin veren Sarı-Lacivertli takım, kulüp tesislerinde toplanarak yaklaşık 1 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi konuşan Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ikinci yarıdan umutlu olduklarını söyledi. Aslan, “Sezona başlarken hedefimizi orta sıralar olarak belirlemiştik. Bunu da kamuoyuna açıklamıştık. İlk yarı bittiğinde hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. İkinci yarı hazırlıklarına başladık. İkinci yarı öncesinde Adana Vefa ligden çekildi. Bu durum bizim için bir avantaj. Takımımızın küme düşme korkusu hiç olmadı. İkinci yarıda bu nedenle U-19 takımımızdaki genç yeteneklerimize daha çok şans vereceğiz. Kendi öz kaynaklarımızı değerlendireceğiz. Kayserinin BALda tek takımı olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Altyapımızdaki gençlere güveniyoruz dedi.