İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talasgücü ilk yarının son maçına hazır

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5.

Grup'ta Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son hafta maçında 16 Aralık Pazar günü İskenderun Belediyespor'u konuk edecek.


Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ilk yarı maçları bu haftasonu tamamlanıyor. 14 Takımın kıyasaya yarıştığı geride kalan 12 hafta sonunda 68 Aksaray Belediyespor 29 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Bu takımı 28 puan ile Medcem Silifke Belediyespor ve 24 puan ile Adana Kiremithanespor takımları takip ediyor. Kayseri'ni bu sezon ligdeki tek temsilcisi Talasgücü Belediyespor ise oynadığı 12 maç sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 15 puan ile 9. sırada bulunuyor. Sarı-Lacivertli takım ilk yarının son haftasında kendi sahasında aynı puanda bulunduğu İskenderun Belediyespor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını Antrenör Halil Arslan nezaretinde sürdüren Talasgücü'nde eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenör Halil Arslan, ''İlk yarının son maçını kazanarak araya moralli girmek istiyoruz. Şanssız puanlar kaybettik. Bu hafta hata yapmak istemiyoruz'' dedi. Bu önemli karşılaşma Pazar günü Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da 14.00'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.