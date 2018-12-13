Talasgücü ilk yarının son maçına hazır

Grup'ta Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son hafta maçında 16 Aralık Pazar günü İskenderun Belediyespor'u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ilk yarı maçları bu haftasonu tamamlanıyor. 14 Takımın kıyasaya yarıştığı geride kalan 12 hafta sonunda 68 Aksaray Belediyespor 29 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Bu takımı 28 puan ile Medcem Silifke Belediyespor ve 24 puan ile Adana Kiremithanespor takımları takip ediyor. Kayseri'ni bu sezon ligdeki tek temsilcisi Talasgücü Belediyespor ise oynadığı 12 maç sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 15 puan ile 9. sırada bulunuyor. Sarı-Lacivertli takım ilk yarının son haftasında kendi sahasında aynı puanda bulunduğu İskenderun Belediyespor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını Antrenör Halil Arslan nezaretinde sürdüren Talasgücü'nde eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenör Halil Arslan, ''İlk yarının son maçını kazanarak araya moralli girmek istiyoruz. Şanssız puanlar kaybettik. Bu hafta hata yapmak istemiyoruz'' dedi. Bu önemli karşılaşma Pazar günü Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da 14.00'da başlayacak.