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Talasgücü kalecisi Mustafa Umut'un performansı

Talasgücü Belediyespor’un genç kalecisi Mustafa Umut Mete, 12 maçta kalesini gole kapattı.

Talasgücü Belediyespor'un genç kalecisi Mustafa Umut Mete, 12 maçta kalesini gole kapattı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Küme 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'un 1999 doğumlu kalecisi Mustafa Umut Mete, ligde görev aldığı 22 maçta 16 gol yerken 12 maçı gol yemeden tamamladı.


Yaptığı kurtarışlar neticesinde Sarı Lacivertli takımın topladığı 40 puanda önemli rol oynayan 21 yaşındaki kaleci, Mustafa Umut Mete grubun en az gol yiyen ikinci kalecisi konumunda.

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