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Talasgücü lige ısınamadı

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’de henüz galibiyet alamadı.

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de henüz galibiyet alamadı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, oynadığı 2 maçta da galip gelemedi. Lige Yahyalıspor beraberliği ile başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci haftada sahasında Reyhanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.


Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, kazanmak için hazırlanmalarına rağmen 2 haftadır galibiyet alamadıklarını söyledi. Halil Aslan "Geçen hafta Yahyalıspor deplasmanında 2-0'lık yenilgiden dönüş yaparak 2-2'lik beraberliği yakaladık. Reyhanlıspor karşısında da iyi futbol oynasak da sahamızda kazanamadık. Artık kazanmak istiyoruz. Puan kayıplarını telafi etmek için çalışıyoruz" dedi.


2 hafta sonrasında topladığı 1 puanla 10.sırada bulunan Talasgücü Belediyespor, bu hafta deplasmanda Pozantı Gençlikspor ile karşılaşacak.

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