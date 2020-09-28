Talasgücü oynamak istiyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye AmatörSpor Kulüpleri Konfedarasyonu Başkanlığı tarafından ligler ile görüş isteğine cevap verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi; “Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyou Başkanlığı'nın 25.09.2020 tarih ve 12/17-20/124 sayılı yazısında 2020-2021 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları konusunda kulübümüzden görüş talebine istinaden Talasgücü Belediyespor kulübü yönetimi olarak 2020-2021 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynanması yönünde görüşümüzü beyan ediyoruz.”