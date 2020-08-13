Talasgücü, üç isim ile nikah tazeledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler dış transferde 3 isim ile anlaşırken iç transferde ise 6 isim ile yeniden anlaştı. İç transferde Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan ve Mustafa Umut Mete ile nikah tazeleyen Sarı-Lacivertliler dün ise Burak Gezer, Mustafa İlkay Kartal ve Doğancan Akkaya ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Talasgücü Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak.