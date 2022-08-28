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Talasgücü, Ünyespor'u mağlup etti

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında 1957 Ünyespor’u 2-0 mağlup etti.

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında 1957 Ünyespor'u 2-0 mağlup etti.


Bölgesel Amatör Lig 6.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlık döneminde ikinci hazırlık maçını dün Nevşehir'de oynadı. İlk hazırlık maçında Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Erciyes Esen Makina FK ile 2-2 berabere kalan Talasgücü Belediyespor ikinci maçında ise BAL ekiplerinden 1957 Ünyespor'u Oğuz Saltabaş ve Ramazan Taş'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

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