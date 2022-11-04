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Talasgücü ve Develigücü sahasında, Hacılar Erciyesspor deplasmanda

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele veren Kayseri ekipleri, 6.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele veren Kayseri ekipleri, 6. hafta maçlarından galibiyetle ayrılmak istiyor. Talasgücü Belediyespor ile Develigücü sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise Ankara deplasmanında puan arayacak.


Bölgesel Amatör Lig'de 6. haftanın programı belli oldu. Bu haftaki müsabakalar 6 Kasım Pazar günü oynanacak. BAL 6. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Develigücü, 6. hafta maçlarını sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise başkentte Ankara TKİspor ile karşılaşacak.


Saat 14'te başlayacak Bölgesel Amatör Lig 6. hafta maç programı şu şekilde:


Develigücü-Yahşihanspor


Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor


Ankara TKİ-Hacılar Erciyesspor


Mucurgücü-Sincan Belediyespor


Başkent Şafakspor-Niğde Belediyespor


Yozgat Bozokspor-Osmancık Belediyespor


Suvermez Kapadokya-Yozgatspor 1959

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