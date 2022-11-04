Talasgücü ve Develigücü sahasında, Hacılar Erciyesspor deplasmanda

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele veren Kayseri ekipleri, 6. hafta maçlarından galibiyetle ayrılmak istiyor. Talasgücü Belediyespor ile Develigücü sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise Ankara deplasmanında puan arayacak.

Bölgesel Amatör Lig'de 6. haftanın programı belli oldu. Bu haftaki müsabakalar 6 Kasım Pazar günü oynanacak. BAL 6. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Develigücü, 6. hafta maçlarını sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise başkentte Ankara TKİspor ile karşılaşacak.

Saat 14'te başlayacak Bölgesel Amatör Lig 6. hafta maç programı şu şekilde:

Develigücü-Yahşihanspor

Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor

Ankara TKİ-Hacılar Erciyesspor

Mucurgücü-Sincan Belediyespor

Başkent Şafakspor-Niğde Belediyespor

Yozgat Bozokspor-Osmancık Belediyespor

Suvermez Kapadokya-Yozgatspor 1959