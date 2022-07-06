Talasgücü'nde Muharrem Sahar A takımda

Yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan Talasgücü Belediyespor, alt yapısından yetişen Muharrem Sahar ile anlaştığını duyurdu. Talasgücü Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Alt yapımızdan yetişen ve geçtiğimiz yıl U-18 takımımızda kaptanlık yaparak 32 kez gol atan genç kanat oyuncumuz Muharrem Sahar A takımımızda. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi.