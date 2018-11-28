Talas'ın karla mücadelesinde yeni sistem

Yeni sistemle artık özellikle kırsal mahallelerde ulaşım daha hızlı ve kolay sağlanacak.

Yeni sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, araçlara monte edilen donanımları inceledi.

Başka Palancıoğlu, henüz kışın yüzünü tam olarak göstermediği günlerde karla mücadele için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Karla mücadele için belediyemiz hazırlıklarını tamamladı. Belediye imkânlarımızı hem iyileştirmek, hem de yeni yöntemler denemek için bir firmayla anlaştık ve yeni aldığımız kamyonların bıçak, solüsyon ve tuzlama araçlarını yenilemiş olduk. Dolayısıyla şuan sekiz kamyonumuz ve donanımlarıyla birlikte Talas'ta inşallah bu sene karla mücadelede çok daha iyi hizmet verecek şekilde yeni bir sisteme geçiyoruz. Aynı zamanda sadece tuz değil, tuzla birlikte solüsyon da atabilecek yeni bir sisteme geçiyoruz. İnşallah bu sene bu sistemi deneyeceğiz, çok daha iyi bir hizmet vereceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. Özellikle yokuş olan ve kırsal bölgeler bu kış daha rahat bir ulaşım imkânına kavuşacak.” dedi.

Karla mücadelede kullanılan araçların çok amaçlı olduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: “Yazın nakliye ve hafriyat, park bahçeler, inşaat yapımı için kullanılıyor. Kışın da gerektikçe araçlarımızın önüne ve arkasına kızaklar takılarak veya tuzlama ve solüsyon malzemesi takılarak, hem taşıma hem de karla mücadele için kullanılıyor. Hayırlı olsun.”