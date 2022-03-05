Talas'ın mahalle fırınları çok sevildi

Kuruköprü, Cebir, Örencik, Kepez ve Çatakdere'de geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan 5 yeni mahalle fırını aynı zamanda imece usulünün de canlanmasını sağlıyor. Mahalle kadınlarının ortak kullanımına sunulan fırınlarda elektrik ve su başta olmak üzere ekmek yapımını kolaylaştırmak amacıyla birçok imkan sağlanıyor.

Konuyla ilgili memnuniyetini dile getiren Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, belediyenin elektrik ve su başta olmak üzere gerekli tüm ihtiyaçları karşıladığını belirterek “Öncelikle kırsal mahallelere yaptığı çalışmalardan dolayı Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey' e çok teşekkür ederim. Mahallemize yapmış olduğu fırından dolayı ayrıca tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Biz bu fırınları çok sevdik. Mahalle sakinlerimiz, herkes çok sevdi, çok kullanışlı bir fırın oldu. Ayrıca fırınımız mimari olarak da çevreyle uyum içinde ve oldukça kullanışlı bir yapısı var” dedi.

Mahalle sakinleri de fırınların kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Fatma Köseoğlu isimli mahalle sakini komşularıyla bir araya gelerek ekmek yaptıklarını ve çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bir diğer mahalle sakini Hacer Yılmazer de fırından çok memnun olduğunu belirterek fırının kendileri için aynı zamanda bir sosyalleşme yeri olduğuna dikkat çekti.

Fırına çocuğuyla gelen bir diğer mahalle sakini de fırının kendilerine yakın olduğunu kaydetti ve sahip olduğu imkanlardan dolayı rahat bir şekilde ekmeklerini yapabildiklerini söyledi.