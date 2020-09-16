Talas'ın muhtarlarına çok yönlü eğitim

Türk Kızılayı Talas Şubesinde görevli Dr. Tayfun Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitim programında muhtarlara ilk yardım, afet yönetimi ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele gibi konularda bilgiler verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda iki seans olarak gerçekleştirilen eğitime katılan muhtarlar programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.