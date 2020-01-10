İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ın projeleri Ankara'da

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.


Başkan yardımcıları İsmail Güngör, Etem Mezgitli ve İlker Sülev'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Yalçın, Özhaseki'ye Talas'ın önemli projelerinin yer aldığı dosyayı sundu. İçerisinde Çamlıbel Projesi, Sporcu Fabrikası, Zincidere Göleti, Talas Millet Bahçesi gibi büyük projelerin yer aldığı dosyaları Özhaseki'ye veren Başkan Yalçın, şimdiye kadar verdiği destekler için kendisine teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, Talas'ın ve Kayseri'nin gelişerek daha modern hizmetlere kavuşması için belediyelerle el birliği içinde çalıştıklarını belirtti.


Özhaseki ziyarete ilişkin, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibiyle Talas ilçemizde devam eden mevcut yatırımlar ve yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.